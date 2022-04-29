В столице проводят антитеррористические учения, максимально приближенные к боевым условиям

Сегодня в столице с 8:00 до 14:00 проводятся плановые антитеррористические учения, максимально приближенные к боевым условиям, сообщает «Казинформ» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Учения проходят на территории технического пассажирского парка АО «КТЖ» (конец улицы Шу, в районе пересечения проспекта аль-Фараби – улицы Кошкарбаева).

«Цель мероприятия – проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления. Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности», - сообщили в оперштабе.

В связи с этим предусмотрены ограничения в окружении технического пассажирского парка.

Граждан призвали соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.