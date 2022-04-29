90 пациентов с коронавирусом и пневмонией остаются в больницах Казахстана

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 17 новых случаев коронавирусной инфекции.

В столице зарегистрировано 9 случаев, в Алматы – 5, в Алматинской области – 2, в Карагандинской области – 1.

Летальных случаев не зафиксировано. Всего в стране подтверждено 1 305 521 случай коронавирусной инфекции.

По данным Минздрава, за сутки зарегистрировано 25 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 88 952 случая.

На 29 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 666 человек (806 КВИ+ и 860 КВИ-), из них в стационарах находятся 90 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 576 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии –10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.