Токаев назвал «языковые патрули» провокацией, направленной на подрыв национального единства

Президент Касым-Жомарт Токаев в пятницу в ходе ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана еще раз заявил о неприемлемости дискриминации граждан, унижения их чести и достоинства. Он назвал «языковые патрули» провокацией, направленной на подрыв национального единства страны.

«Нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы. Тем более неприемлемы какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства. Хочу отметить, что имеющиеся факты дискриминации, так называемых языковых патрулей, – это все провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана», - заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. И на языке профессиональных специальных служб называются «активными мероприятиями».

«Они, к сожалению, имеют место быть в нашей стране», - констатировал глава государства.

По мнению Токаева, нужно «исходить из того, что провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики».

«Всем нам нужно помнить, что мир и единство – это ценности, без которых у нас нет никакого будущего. Кроме Казахстана у нас другой Родины нет и не может быть», - отметил президент.