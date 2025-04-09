Проект нового Налогового кодекса в первом чтении одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении рассмотрел проект нового Налогового кодекса и сопутствующие ему поправки. Концептуально документ с предложениями правительства о повышении ставки НДС до 16% и порога по постановке на регистрационный учет плательщиков налога на добавленную стоимость одобрен, но депутаты предложили еще ряд своих поправок, которые продолжат обсуждать до второго чтения.

«20 февраля правительство внесло на рассмотрение мажилиса новые предложения, связанные с исполнением поручений главы государства и реформированием налоговой системы. Предложены поправки, предусматривающие снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС, с 20 тыс. МРП (78,6 млн тенге) до 3 800 МРП (15 млн тенге), повышение ставки НДС с 12% до 16 % с установлением пониженных ставок для отдельных отраслей», - говорится в заключении профильного комитета мажилиса.

Однако в ходе обсуждения проекта кодекса заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что порог по НДС все же определен в размере 40 млн тенге.

«40 млн тенге – это плод компромисса, которого мы достигли. Но хочу сказать, что мы на этом фоне теряем 160 тыс. новых налогоплательщиков и недобираем порядка 400 млрд дополнительных поступлений от НДС в бюджет. В этой связи мы теперь вход в создание ИП будем различным способом ужесточать», - заявил Жумангарин.

В целом проектом Налогового кодекса предусматривается сократить количество налогов и других обязательных платежей, а также количество налоговых льгот. Кроме того, будут дифференцированы ставки корпоративного подоходного налога: для банковского сектора и игорного бизнеса – 25%, для социальной сферы и перерабатывающей отрасли – 10%, для сельского хозяйства – 3%. Базовая ставка остается на уровне 20%.

Количество действующих специальных налоговых режимов сокращено с семи до трех: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских или фермерских хозяйств.

В части налогообложения физических лиц документом предлагается освободить от ИПН пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда. Предусматривается установление базового налогового вычета с заработной платы в размере 30 МЗП, пересматривается порядок налогообложения доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами, а также снижается сумма налога для автомобилей старше 10 лет – на 30%, старше 20 лет – на 50%.

Также появится нналог на роскошь. Им будут облагаться недвижимость, автомобили, алкогольная и табачной продукция, морские суды, летательные аппараты.

Также предлагается внедрение сервисной модели налогового администрирования, начиная с регистрации налогоплательщика, представления налоговой отчетности и заканчивая процедурой ликвидации.

Кроме того, в ходе обсуждения кодекса внесены поправки по поэтапному увеличению ставок акцизов на алкогольную, табачную продукцию, а также на изделия с нагреваемым табаком и введение ставки акцизов на энергетические и сахаросодержащие напитки, на продукцию, содержащие трансжиры.

Еще ряд поправок касаются дифференциации ставки ИПН физических лиц – резидентов по полученным дивидендам; освобождение от НДС услуг ЕНПФ и добровольных накопительных пенсионных фондов по привлечению социальных платежей и добровольных пенсионных взносов, распределению и зачислению полученного инвестиционного дохода от пенсионных активов; освобождению от НДС реализации жилого здания.

Вместе с тем комитеты мажилиса также предлагают предусмотреть упрощенный порядок возврата суммы превышения НДС для оператора по зерновому рынку АО «НК «Продкорпорация», снижение ставки КПН до 5% для организаций в сфере образования, науки, спорта и здравоохранения, снижение ставки НДС или полное освобождение для медицинских услуг, направленных на лечение ряда заболеваний (включая онкологические, психические расстройства, орфанные и инфекционные болезни) и лекарств и фармацевтических субстанций, особенно предназначенных для лечения тяжелых заболеваний.

Как подчеркнули в мажилисе, проработка предложений депутатов продолжается, однако концептуально проект нового Налогового кодекса одобрен.