В больницах Казахстана остаются 85 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 12 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав.

В столице зарегистрировано 6 случаев, в Алматы – 5, еще один – в Мангистауской области.

Летальных случаев не зафиксировано. Всего в стране подтверждено 1 305 533 случая коронавирусной инфекции.

Кроме того, за сутки зарегистрировано 8 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 88 960 случаев.

На 30 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 655 человек (807 КВИ+ и 848 КВИ-), из них в стационарах находятся 85 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 570 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии –13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.