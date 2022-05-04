Запасы многих разрабатываемых месторождений будут истощены уже в ближайшей перспективе – Брекешев

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на заседании правительства заявил о низком показателе государственных инвестиций в геологоразведку Казахстана и что уже в ближайшей перспективе запасы многих разрабатываемых месторождений будут истощены, передает «Казинформ» .

«В связи с интенсивной добычей полезных ископаемых ключевым вызовом, стоящим перед геологической отраслью, является низкая восполняемость запасов. При нынешнем уровне добычи без соответствующего восполнения запасы многих разрабатываемых месторождений будут истощены уже в ближайшей перспективе. В этой связи требуется активизация государственного геологического изучения недр, что является одним из основных методов по выявлению перспективных площадей и объектов для последующей передачи в недропользование», - сказал Брекешев.

По его данным, объем государственных вложений в 2020-2022 годы составил всего 30 млрд тенге. И показатель государственных инвестиций в геологоразведку на 1 квадратный километр очень низкий - $11.

«Для сравнения: в Австралии – 167 долларов, в Канаде – 203 долларов. Как показывает мировой опыт, инвесторы вкладывают средства в разведку месторождений в тех странах, где государство за свой счет уже провело или проводит ранние стадии работ, где уже сформирована база перспективных участков с прогнозными ресурсами», - пояснил он.

При этом он заявил, что открывать новые месторождения стало все сложнее и дороже. Поэтому развитие геологической науки поможет укреплять минерально-сырьевую базу и обосновывать прогнозный фонд открытия месторождений.

Брекешев сообщил, что в ближайшие пять лет планируется провести научные исследования для прогнозирования глубокозалегающих объектов и открытия новых месторождений на базе современных достижений науки. Это будет сделано в рамках программно-целевого финансирования.