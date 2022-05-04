До этого она сообщила о давлении на активистов Демпартии перед анонсированным митингом
Ингу Иманбай задержала полиция
Фото Жанары Каримовой

В среду днем супруга арестованного политика Жанболата Мамая – Инга Иманбай была доставлена в Алмалинское районное управление полиции. На нее заведено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 488 (участие в несанкционированном митинге). Об этом Иманбай рассказала в прямом эфире в Facebook.

Во время прямого эфира перед СИ-18 сотрудник полиции вручил Иманбай повестку об административном правонарушении. Позже, несмотря на слова активистки приехать со своим адвокатом, полиция увезла ее в управление.

На прошлой неделе Ингу Иманбай вызвали на допрос в прокуратуру в качестве свидетеля по уголовному делу. 27 апреля на пресс-конференции незарегистрированной Демократической партии она сообщила об усиленном давлении на активистов перед анонсированным митингом, который должен состояться 7 мая. В тот же день трое участников Демпартии были арестованы на 15 суток, еще двое получили административный штраф в 50 МРП. На митинге активисты собирались потребовать открытого и справедливого расследования январских событий, освобождения невиновных людей, задержанных в январе, освобождения политзаключенных и лидера Демократической партии Жанболата Мамая, который находится под арестом с конца февраля: после адмареста на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий на свободу он не вышел, 14 марта следственный суд арестовал его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти.

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