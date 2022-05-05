Парламент принял поправки в конституционный закон о республиканском референдуме

«Предлагается новая редакция подпункта 2 статьи 3 Конституционного закона “О республиканском референдуме”. В частности, вопросы изменения независимости государства, унитарность и территориальная целостность республики, формы и управления основополагающих принципов деятельности республики не могут быть предметом обсуждения референдума. Сенат парламента предложил из действующей редакции настоящего подпункта исключить слова “заложенных основателем независимого Казахстана первым президентом РК – Елбасы” и его статуса», - сказал председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, депутат мажилиса Арман Кожахметов.

За данные поправки проголосовали все 96 присутствующих депутатов.

Сегодня утром в ходе пленарного заседания сенат рассмотрел и вернул в мажилис законопроект со своими поправками. Накануне документ одобрил мажилис. Член комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органамЛяззат Сулеймен, представляя законопроект, назвала поправки, подготовленные депутатами, техническими. В частности, они унифицируют бюллетени, которые используются на выборах и референдуме. Голосующий ранее должен был в бюллетене на референдуме вычеркнуть тот вариант, за который он голосует, теперь избиратель будет отмечать любым символом тот вариант, который считает предпочтительным.

Кроме того, депутаты сената предложили внести дополнительную поправку. Член комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Андрей Лукин заявил, что она вызвана «необходимостью уточнения вопросов, которые не могут быть предметом референдума». При этом Лукин не озвучил саму поправку. В документах, которые сенат распространил до заседания, указывается, что предложенная депутатами норма предусматривает возможность внести на референдум вопрос о статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который прописан в Конституции. В действующей редакции статьи 3 закона не могут быть предметом референдума вопросы «изменения статуса Республики Казахстан как независимого государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, а также основополагающих принципов деятельности Республики, заложенных Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статуса».