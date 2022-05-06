Они скончались в больнице от полученных ранений
Пограничники Узбекистана застрелили трех граждан Кыргызстана
АРХИВНОЕ ФОТО gazeta.uz

В погранслужбе ГКНБ Кыргызстана рассказали о том, что пограничники Узбекистана на кыргызско-узбекской границе застрелили трех кыргызстанцев, передает Kloop. Инцидент произошел 5 мая на участке госграницы в местности Добо-Коргон Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.

«Трое кыргызстанцев 48, 22 и 24 лет были ранены. Их доставили в больницу Ала-Букинского района, где они скончались, не приходя в сознание», – сообщили в ведомстве.

Пограничный представитель Кыргызстана по Ала-Букинскому направлению провел встречу с пограничным представителем Узбекистана по Янги-Курганскому направлению для выяснения обстоятельств, встреча продолжится 6 мая по итогам служебных расследований. Следствие по данному факту продолжается.

Обстановка на кыргызско-узбекском участке государственной границы характеризуется как стабильная.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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