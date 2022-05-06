Токаев повысил в званиях министра обороны, секретаря Совбеза и главу МЧС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов.

Как сообщает Акорда, воинское звание генерал-полковник присвоено министру обороны Руслану Жаксылыкову, классный чин государственный советник юстиции 1 класса – помощнику президента – секретарю Совбеза Гизату Нурдаулетову, воинское звание генерал-лейтенант – министру по ЧС Юрию Ильину, воинское звание генерал-лейтенант авиации – первому заместителю начальника генерального штаба Вооруженных сил Нурлану Карбенову; специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности – председателю КНБ Ермеку Сагимбаеву; специальное звание генерал-лейтенант полиции – первому заместителю министра внутренних дел Марату Кожаеву.

Также присвоены воинские звания генерал-майор заместителю главнокомандующего Национальной гвардией Константину Воронкину, первому вице-министру по чрезвычайным ситуациям Ибрагиму Кульшимбаеву, вице-министру по чрезвычайным ситуациям Марату Кульдикову, начальнику регионального управления «Солтүстік» пограничной службы КНБ Мухтару Сабидолданову, командующему региональным командованием «Орталық» Нацгвардии Сакентаю Шекарбекову и др.

Специальное звание генерал-майор национальной безопасности присвоено главам ДКНБ по Мангистауской и Актюбинской областям, начальнику Академии КНБ и др.

Специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан присвоено начальнику Службы государственной охраны РК Сакену Исабекову; заместителю начальника Службы государственной охраны РК – начальнику Службы охраны президента РК Чингису Аринову, заместителю начальника Службы государственной охраны РК Батырбеку Байбосынову.

Специальное звание генерал-майор полиции Токаев присвоил начальнику следственного департамента МВД Санжару Адилову, председателю комитета административной полиции МВД РК Атыгаю Арыстанову, главам департаментов полиции Кызылординской, Акмолинской и Карагандинской областей.

Классный чин государственный советник юстиции 3 класса присвоен прокурорам Мангистауской, Туркестанской, Атырауской, западно-Казахстанской областей и начальнику службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры РК Ризабеку Ожарову.

На церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов, Токаев напомнил, что в этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных сил Казахстана. Президент подчеркнул, что современная, хорошо оснащенная армия является надежным оплотом нашей государственности.

«В условиях геополитической нестабильности, новых вызовов и угроз мы должны быть готовы отстаивать свои национальные интересы, защищать суверенитет и территориальную целостность государства. Поэтому укрепление оборонного потенциала всегда будет нашим важнейшим приоритетом», – убежден Токаев.