Жители нескольких ЖК в Алматы протестуют против уплотнительной застройки без соцобъектов

Несколько десятков жителей жилых комплексов «Асыл Тау», «Акварель», «Асыл-тобе» и «Ала-парк» протестуют против застройки городского автобусного парка №2 в Алматы.

По словам жителей, после их встречи с акимом города Ерболатом Досаевым застройщик, BI Group, пошел на им встречу и пообещал внести изменения в проект, однако потом вместо строительства детского сада предложил разместить частный детский центр на первых этажах ЖК, а вместо строительства школы - отдать городу часть территории под неё.

Также, по словам жителей, застройщик отказался строить поликлинику, а зелёную зону предложил сделать на улице Егизбаева, которую планируется пробить до Тургут Озала в ближайшие годы.

«Мы требуем школу, детский сад и парк. Это безобразие - 18 ЖК и одна школа. Ни одного парка в нашем районе нет. Мы требуем законно половину этой территории под социальные объекты», - сказал житель района Канат Тыныбеков, добавив, что изначально по проекту плану детальной планировки половина территории так и шла под соцобъекты.

По словам другой жительницы района, жильцы местных ЖК ходят в поликлинику в Алмалинском районе, хотя они относятся к Бостандыкскому.