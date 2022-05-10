Также сгорели четыре автомобиля
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Крупный пожар в Костанае: сгорели 11 домов
фото ДЧС

Накануне вечером на окраине Костаная загорелся камыш вдоль реки Тобол, огонь быстро перешел на расположенные рядом жилые дома и постройки частного сектора. По данным ДЧС области, в результате сгорело 11 домов, сообщает «Казинформ».

«Пожар был локализован в 20:15, а ликвидирован в 21:24. Огнем было уничтожено 11 жилых домов, шесть хозяйственных построек и четыре автомобиля, из них один грузовой. Два жилых дома частично повреждены пожаром. Общая площадь сгоревших строений составила 1 тыс. квадратных метров», - сообщили в ДЧС.

Для временного расселения погорельцев подготовлен профилакторий «Дружба», рассчитанный на 20 койко-мест, организовано питание.

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