Его цель – создание современного института восстановления платежеспособности населения
  • 692
Мажилис взял в работу законопроект о банкротстве граждан
Фото Жанары Каримовой

Мажилис парламента взял в работу законопроект «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

«Целью данного законопроекта является создание современного института восстановления платежеспособности, направленного на решение вопроса, связанного с неплатежеспособностью граждан Казахстана. В частности, должникам предусмотрена процедура внесудебного банкротства, восстановление платежеспособности и судебного банкротства. Вместе с тем предусматривается и установление ответственности», - сказал председатель комитета по финансам и бюджету мажилиса Марат Кусаинов.

Он сообщил, что комитет готов рассмотреть законопроект и подготовить по нему заключение до 26 апреля 2023 года.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» может выйти в прокат в Казахстане с небольшой задержкой
Новости
Несколько тысяч человек участвует в шествии ко Дню Победы в Алматы
Новости
Жители нескольких ЖК в Алматы протестуют против уплотнительной застройки без соцобъектов
Новости
Правозащитники Казахстана выступили в защиту гражданки Украины, которой грозит депортация
Новости
Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте, высказавшемуся за переименование республики
Новости
«Белавиа» приостанавливает рейсы из Минска в Алматы