Мажилис взял в работу законопроект о банкротстве граждан

«Целью данного законопроекта является создание современного института восстановления платежеспособности, направленного на решение вопроса, связанного с неплатежеспособностью граждан Казахстана. В частности, должникам предусмотрена процедура внесудебного банкротства, восстановление платежеспособности и судебного банкротства. Вместе с тем предусматривается и установление ответственности», - сказал председатель комитета по финансам и бюджету мажилиса Марат Кусаинов.

Он сообщил, что комитет готов рассмотреть законопроект и подготовить по нему заключение до 26 апреля 2023 года.