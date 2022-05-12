Количество авиарейсов между Казахстаном и Германией будет увеличиваться с мая – КГА

Количество авиарейсов между Казахстаном и Германией к началу июля увеличится до 15 в неделю, в том числе по маршруту Уральск – Франкфурт, сообщает комитет гражданской авиации МИИР РК.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и ослаблением карантинных ограничений с 15 мая авиакомпания Air Astana планирует увеличить количество рейсов по маршруту Нур-Султан – Франкфурт с 5 до 6 рейсов в неделю, а с 1 июня – с 6 до 7 рейсов. Кроме того, со 2 июня авиакомпанией Lufthansa планируется увеличение регулярных рейсов по маршруту Франкфурт – Нур-Султан/Алматы с 4 до 5 рейсов в неделю, с 4 июля – до 7 рейсов в неделю.

При этом в КГА отметили, что полеты планируется выполнять в соответствии со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.