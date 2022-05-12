Алматинцы с инвалидностью по зрению смогут обучиться компьютерной грамотности

В Алматы при технической и финансовой поддержке Beiersdorf Eurasia (бренд Nivea) открылся специальный образовательный центр на базе штаб-квартиры Красного полумесяца Казахстана, где слабовидящих и незрячих казахстанцев учат пользоваться компьютерами и телефонами, а после – помогают трудоустроиться.

Неофициальная статистика сообщает, что в Алматы – около 12 тысяч слабовидящих и незрячих. При этом только 10% из них владеют компьютерной грамотностью. На курсах людей с инвалидностью по зрению обучают оплачивать коммунальные услуги через интернет, набирать текст на компьютере и пользоваться соцсетями. Для занятий уже закуплены компьютеры и смартфоны. С этого года в программу также добавлена работа с аудиофайлами – это позволит незрячим людям писать музыку и озвучивать аудиокниги.

По словам Даны Бакиевой, директора департамента социальной помощи Красного полумесяца Казахстана, за год планируется обучить 50 человек: «Чтобы они могли конкурировать на рынке труда, интегрироваться в общество, работать на сенсорных гаджетах и обучаться в институтах наравне со своими зрячими сверстниками».

Обучение начнется 1 сентября, прием заявок откроется на днях. В каждой группе – по 8 человек, один курс продлится три месяца. Все четыре преподавателя – также люди с инвалидностью по зрению.

Для поддержки проекта компания «Байерсдорф Казахстан» совместно с торговой сетью SMALL & Skif запустили акцию, где с каждого купленного продукта Nivea 30 тенге будут переданы обществу Красного полумесяца Казахстана. Все это происходит в рамках поддержки проекта Skin Touch по улучшению качества жизни людей, находящихся в зоне риска одиночества. Глобально в проект Skin Touch от Nivea инвестируется 20 млн евро.