ДТП в Жамбылской области: четверо пострадавших находятся в реанимации

Четверо пострадавших накануне в ДТП на жамбылском участке трассы Западная Европа – Западный Китай находятся в реанимации, передает «Казинформ» . В рейсовом автобусе находились граждане Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, на место происшествия выезжали девять бригад медиков, в Жуалынскую районую больницу за экстренной медицинской помощью обратились 48 пострадавших, в том числе один ребенок. В больницу госпитализированы 16 пострадавших, четверо из них находятся в реанимации, 12 – в хирургическом.

«Состояние пациентов, находящихся в реанимационном отделении, на данный момент стабильное. Всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь в полном объеме», - сообщил руководитель управления здравоохранения Жамбылской области Асет Калиев.

ДТП произошло 12 мая на 571 км трассы Алматы – Ташкент, в 6 км от села Бауыржан Момышулы Жуалынского района Жамбылской области. Опрокинулся пассажирский автобус из Узбекистана, на месте погибли помощник водителя и один из пассажиров. По предварительным данным, авария произошла из-за ухудшения погодных условий (дождь и град), водитель автобуса не справился с рулевым управлением и столкнулся с прицепом трактора, движущегося в попутном направлении.