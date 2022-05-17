Токаев примет участие в Петербургском экономическом форуме в июне

После юбилейного саммита ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Акорда, они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая казахстанско-российское сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Токаев доволен тем, как развиваются отношения с Россией: «Действительно, нет основания для разочарования динамикой торгово-экономического сотрудничества и политического взаимодействия между нашими странами. Товарооборот достиг 25 миллиардов долларов. Россия для Казахстана является основным партнером в торгово- экономической сфере. Поэтому задачи, которые я ставлю перед нашим правительством, – это не только сохранение этой динамики и объема торговли, инвестиций, но и наращивание, несмотря на все трудности, исходящие из современных геополитических реалий».

В состав делегации, которая направилась в Москву, Токаев «взял основных чиновников правительства Казахстана, ответственных за этот блок, во главе с первым заместителем премьер-министра». По словам президента, перед ними была поставлена задача в деловом ключе работать с правительством Российской Федерации с целью достижения конкретных практических результатов, и они провели очень продуктивные переговоры.

Глава государства сообщил, что сегодня на разных стадиях реализации находятся 20 крупных проектов на сумму $4 млрд в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность.

В свою очередь Путин также отметил положительную динамику развития торгово-экономического сотрудничества между странами, заявив, что «в целом все развивается хорошо, несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности». По его словам, за прошлый год рост товарооборота составил 34 %. $17 млрд инвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана.

По сообщению пресс-службы президента Казахстана, широкий комплекс вопросов двусторонней экономической повестки стороны договорились обсудить на предстоящем межрегиональном форуме в Оренбурге, который планируется провести осенью. Также Токаев подтвердил, что по приглашению Путина примет участие в Петербургском экономическом форуме в июне. А казахстанская правительственная делегация планирует принять участие в крупной промышленной выставке в Екатеринбурге.