Турция намерена заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В понедельник президент Турции Реджеп Эрдоган вновь заявил о том, что не поддержит принятие Финляндии и Швеции в НАТО и что Стокгольм и Хельсинки могут даже не пытаться убедить Турцию согласиться, сообщает Русская служба ВВС .

Турция обвиняет Финляндию и Швецию в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую она считает террористической организацией, а также последователей Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

«Ни в одной из этих стран нет четкого и открытого отношения к террористическим организациям. Как мы можем им доверять?» - заявил Эрдоган.

Также правительство Эрдогана обещало блокировать принятие заявок на вступление в НАТО от тех стран, которые ввели санкции против Турции. Финляндия и Швеция в 2019 году ввели эмбарго на поставки вооружений Турции после ее вторжения в Сирию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО несмотря на возражения Турции. В среду эта тема будет главной на переговорах в Вашингтоне Блинкена с его турецким коллегой. Великобритания также поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, чтобы укрепить коллективную безопасность Европы.

Для вступления Швеции и Финляндии в НАТО необходимо единодушие среди 30 существующих членов альянса. И возражения Турции могут затянуть этот процесс.