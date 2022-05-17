Свыше 3,5 тыс. человек прибыли в Казахстан из стран СНГ за три месяца 2022 года

За три месяца 2022 года в Казахстан прибыли 4,1 тыс. человек, 3,5 тыс. из которых приехали из стран СНГ. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в ежемесячном сборнике Бюро национальной статистики Казахстана.

Структура прибывших сложилась следующим образом: 52,8% – казахи, 14,6% – русские, 4,6% − узбеки, 1,9% − украинцы.

Ранее погранслужба КНБ сообщала, что за 5 недель войны в Украине границу с Казахстаном пересекало более 115 тыс. граждан России (103 тыс.), Беларуси (9,8 тыс.) и Украины (2 тыс.). Ко 2 апреля Казахстан покинуло почти 100 тыс. граждан России.

За первый квартал этого года из страны выбыло 5,2 тыс. человек. Страны СНГ оставались основным направлением их переезжа, на них пришлось 80,8% всех выбывших.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны уменшилось на 12,6%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 3-х регионах страны: городах Нур-Султан (7523 человека) Алматы (8278 человек) и Шымкент (866 человек).