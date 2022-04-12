Более 115 тыс. граждан России, Беларуси и Украины пересекли границу с Казахстаном за 5 недель войны в Украине

С 24 февраля по 31 марта 2022 года через пункты пропуска в Казахстан прибыло 103 383 граждан России, 9 808 граждан Беларуси и 2040 граждан Украины, сообщила пограничная служба КНБ в ответ на запрос Власти.

Как ранее сообщал Казинформ, с 24 февраля по 2 апреля Казахстан покинуло почти 100 тыс. граждан России.

На прошлой неделе Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана заявляло, что с 24 февраля в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц – резидентов России и Беларуси. Из них 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1 215 счетов открыты дистанционно. В итоге, общее количество граждан указанных государств, имеющих счета в банках Республики Казахстан, достигло 162 тысяч

ИИН в Казахстане за последние 3 месяца получило свыше 10 тыс. граждан России.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщали, что с начала года на работу в Казахстан приехали более 6,3 тысячи россиян. При этом критического уровня наплыва граждан из соседней страны не наблюдается. В прошлом году в Казахстан из России прибыло 18,8 тыс. человек.