В Минсельхозе не ожидают резких скачков цен на сахар до конца года

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев заявил в кулуарах заседания правительства, что не ожидает резких скачков цен на сахар до конца года. По его словам, сейчас она колеблется между 400-500 тенге за килограмм, сообщает Казинформ .

«Сейчас по миру наблюдается рост цен на сахар. У нас цена стабильная - от 400 тенге, в некоторых местах по 500 тенге за кг. Это зависит от того, как завозится сахар. Мы знаем, что цена тростникового сахара определяется на бирже, также как и готового сахара. У нас есть четыре завода, мы их полностью обеспечили сырьем. В течение мая ожидаем около 32-35 тыс. тонн объемов производства сахара, в июне - 40-45 тыс. тонн. Произведенных объемов достаточно, чтобы обеспечивать внутреннее потребление. Резкого роста цен на сахар мы не ожидаем», − рассказал Карашукеев.

Он также прокомментировал отпускную цену в супермаркетах, которая составляет 500-600 тенге за килограмм. По словам министра, это зависит от торговых сетей, насколько они «накручивают» цены: «В целом цена на сахар останется стабильной, она будет зависеть от стоимости сырья. 70% производимого в Казахстане сахара сделано из тростникового сахара. Сейчас разрабатываем программу по развитию сахарной отрасли. Я думаю, что до конца года резких скачков цен на сахар мы не ожидаем».

Снижение цены на сахар, отметил Карашукеев, будет зависеть от мировых тенденций: «Если цена на тростниковый сахар уменьшится, то, возможно, будет дальнейшее снижение цен. В настоящий момент цены стабильные».