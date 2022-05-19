Казахстан и Китай будут совместно бороться с незаконным перемещением ядерных материалов

Казахстан и Китай укрепят сотрудничество между таможенными органами в части контроля по предотвращению незаконного перемещения ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов. Соответствующий закон в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«Ратификация данного соглашения позволит расширить и углубить сотрудничество сторон в области таможенного контроля с целью предотвращения незаконного перемещения ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно-опасных предметов. А именно: сотрудничество по вопросам внедрения современных технологий; проведение совместных учений и обучающих семинаров», - сказал депутатам заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Кроме того, закон позволит проводить радиационный контроль в пунктах пропуска на таможенной границе двух стран и обеспечить радиационную безопасность граждан.

«В случае несоблюдения требований законодательства государств-сторон в отношении транспортировки товаров и транспортных средств с радиационным фоном, превышающим нормы, установленные в стране ввоза, вывоз таких товаров на территорию государства другой стороны не допускается», - отметил глава Минфина.

При этом, по его словам, важным аспектом соглашения является возможность проведения совместного радиационного контроля. Его порядок определит совместная рабочая группа, в которую войдут представители таможенных органов и специалисты учебных центров.