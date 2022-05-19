Покупателем российского бизнеса McDonald's станет местный предприниматель Александр Говор − СМИ

Одним из претендентов на покупку ранее считался казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев
Бизнесмен Александр Говор, который через компанию «ГиД» по франшизе руководил 25 заведениями McDonald's в 7 городах, купит весь бизнес McDonald's в России. Как сообщается в пресс-релизе McDonald's, сделка предполагает, что рестораны будут работать под новым брендом. При этом за действующими сотрудниками российского McDonald's сохранят рабочие места в течение двух лет. Сумма сделки не раскрывается, сообщает Коммерсант.
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