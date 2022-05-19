Одним из претендентов на покупку ранее считался казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев
Покупателем российского бизнеса McDonald's станет местный предприниматель Александр Говор − СМИ
фото biz.a42.ru

Бизнесмен Александр Говор, который через компанию «ГиД» по франшизе руководил 25 заведениями McDonald's в 7 городах, купит весь бизнес McDonald's в России. Как сообщается в пресс-релизе McDonald's, сделка предполагает, что рестораны будут работать под новым брендом. При этом за действующими сотрудниками российского McDonald's сохранят рабочие места в течение двух лет. Сумма сделки не раскрывается, сообщает Коммерсант.

В пресс-релизе сказано, что договор купли-продажи бизнеса предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет: «Покупатель также согласился финансировать заработную плату корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны до закрытия сделки. Кроме того, он будет финансировать существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами».

Ожидается, что все необходимые стадии согласования сделки с российскими регуляторами будут завершены «в ближайшие недели».

Партнерскими ресторанами McDonald's в России также управляли «Росинтер» (в крупнейших аэропортах страны), а частью точек в Татарстане на Урале — ООО «Региональная сеть предприятий питания» казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева.

19 мая, The Bell сообщал, что вероятными претендентами на покупку были Александр Говор и Кайрат Боранбаев.

В начале этой недели американская фастфуд-корпорация объявила об окончательном уходе с российского рынка. В марте работа ресторанов сети была приостановлена, однако некоторые франчайзинговые заведения были открыты. После ослабления геополитического напряжения McDonald's не исключает возможности возвращения в Россию.

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