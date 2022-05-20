Для предоставления арендного жилья казахстанской молодежи снизят требуемый уровень ежемесячного дохода

Правительство Казахстана считает, что молодежь должна учиться копить на жилье. И если на сегодняшний день в «Отбасы банке» открыто 500 тыс. таких депозитов, то к 2025 году ожидается их рост до 800 тыс., заявил в пятницу в ходе парламентских слушаний в сенате заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

«В настоящее время на сберегательных жилищных депозитах «Отбасы банка» открыто более 500 тысяч депозитов молодежи до 25 лет на общую сумму более 250 млрд тенге. К 2025 году планируется довести количество жилищных накоплений молодежи до 800 тысяч депозитов. Для этого ведется работа по формированию среди молодежи культуры накопления для жилья», - сказал Тугжанов.

Кроме того, для решения жилищного вопроса молодежи правительство до конца года планирует внести изменения в правила предоставления арендного жилья в части снижения требований к подтверждению ежемесячного дохода с 40 МРП до 25 МРП.

«Это существенно расширяет возможности молодежи к получению арендного жилья», - высказал мнение вице-премьер.

Он напомнил, что в национальном проекте «Улттык Рухани жангыру» предусмотрено введение 25% квоты для молодых семей в рамках всех программ жилищного строительства, до 2025 года во всех регионах совместно с акиматами планируется запустить программу льготной ипотеки «Отбасы банк». На сегодняшний день региональные жилищные программы для молодежи уже реализуются в трех регионах – столица, Алматы, Шымкент, а до конца года будут запущены во всех регионах. Также с 2019 года для работающей молодежи предоставлено 7 тыс. арендных квартир, до 2025 года запланировано предоставление еще 12 тыс. квартир.