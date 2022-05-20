Брекешев доложил Токаеву о мерах по улучшению экологии в стране

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, который отчитался об основных итогах деятельности министерства за I квартал и планах на предстоящий период.

«В частности, министр рассказал о принимаемых мерах по улучшению экологической ситуации в стране. По его словам, в соответствии с нормами нового Экологического кодекса был проведен технологический аудит 83-х крупных компаний, что позволило оценить их готовность к переходу на новые технологии до 2025 года», - сообщается на сайте Акорды.

Также глава Минэкологиии рассказал о реализации национального проекта «Жасыл Казахстан» и региональных дорожных карт по решению экологических проблем, о состоянии геологической отрасли и работе по созданию Национальной геологической службы, а также о состоянии водохозяйственной инфраструктуры, проведении вегетационного периода, разработке нового Водного кодекса, о состоянии лесного хозяйства и животного мира.

«По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач по решению экологических проблем, улучшению водохозяйственной инфраструктуры и развитию геологической отрасли», - сообщила пресс-служба президента.