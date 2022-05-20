Свыше 700 экономических правонарушений выявлено в Казахстане с начала года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава ведомства доложил о результатах работы агентства в сфере противодействия теневой экономике, финансовым пирамидам и выводу капитала из страны.

«Согласно представленным президенту данным, за истекший период текущего года выявлено 727 экономических правонарушений и возмещен ущерб на 67 млрд тенге», - сообщила Акорда.

Вместе с тем Жанат Элиманов заявил, об искоренении присущей правоохранительным органам практики повального возбуждения дел. По его словам, в настоящее время наблюдается ежегодное снижение количества регистрируемых преступлений. В три раза сокращены сроки расследования, на треть – количество прекращенных по реабилитирующим основаниям дел. В итоге тысячи граждан и предпринимателей выведены из орбиты уголовного преследования. В результате наблюдается значительное уменьшение число жалоб участников процессов в суды.

Токаев обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения прав предпринимателей и дал руководителю агентства ряд поручений.

Напомним, накануне президент поручил генеральной прокуратуре рассмотреть все уголовные дела в отношении предпринимателей, начиная с 2021 года, на предмет обоснованности. По его словам, «поступает множество сигналов о том, что необоснованное преследование, давление со стороны правоохранительных структур все же сохраняется».

«За последние пять месяцев прокуроры защитили права около 100 тысяч предпринимателей – это почти столько же, сколько за весь 2021 год. Данные факты означают, что следственные органы настойчиво втягивают бизнес в орбиту уголовного преследования . Уголовные дела, рожденные в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны быть прекращены генеральной прокуратурой в срочном порядке», - заявил Токаев.

Также он отметил, что необходимо определить меры повышения ответственности руководителей силовых структур, сотрудники которых дискредитируют политику государства по созданию благоприятных условий для бизнеса. В этой связи он поручил Генпрокуратуре, Верховному суду и правительству подготовить пакет конкретных поправок в законодательство.