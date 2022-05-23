В трех российских дочерних банках заморожены иностранные корсчета с остатками в 9,2 млрд тенге

На фоне санкционных требований рядом иностранных банков были заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте ДБ АО «Сбербанк», ДБ АО «Альфа-Банк» и ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан). Общая сумма остатков на них составляла порядка 9,2 млрд тенге, сообщила председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в ответе на запрос депутатов.

«На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте ДБ АО «Сбербанк», ДБ АО «Альфа-Банк» и ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан). В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 млрд тенге», − сообщила Абылкасымова.

Наибольший объем средств был заблокирован у «Альфа-Банка» − 6,2 млрд тенге. У «Сбербанка» были заморожены 2,7 млрд тенге, а у «Банка ВТБ (Казахстан)» − 300 млн. тенге.

Наряду с этим иностранные банки заблокировали платежи отдельных клиентов «Альфа-Банка» − на 3,9 млрд тенге, у «Сбербанка» на 2,9 млрд тенге. Платежи «Банка ВТБ» не блокировались.

«Для разблокировки операций клиентам банков необходимо самостоятельно получить отдельное разрешение регулятора США (OFAC) путем заполнения специальной формы на его интернет-ресурсе. В настоящее время банками оказывается содействие своим клиентам путем осуществления переговоров с банками-контрагентами и предоставления информации о порядке получения отдельной лицензии OFAC», − пояснила глава АРРФР.

По словам Абылкасымовой, факты блокировки и заморозки средств «Сбербанка» и «Альфа-Банка», а также их клиентов обусловлены внешними геополитическими рисками, с которыми столкнулся банковский сектор Казахстана. Она подчеркнула, что в случае подачи клиентами исков на компенсацию убытков в отношении двух банков, они будут удовлетворяться в соответствии с решениями судов.