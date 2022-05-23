Недостаточные условия увлажнения выявлены в ЗКО, СКО, ВКО, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях
Специалисты выявили недостаток влаги в почве главных зерносеющих регионов Казахстана
Фото пресс-службы Акорды

Результаты месячного анализа специалистов РГП «Казгридромет» показали недостаточную степень увлажнения почвы в Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, сообщает пресс-служба организации.

«В пахотном слое почвы (0-20 см), где в данный момент происходит развитие корневой системы, преимущественно недостаточные запасы влаги, (ниже 50 % от наименьшей полевой влагоемкости) сформировались в Карагандинской области, на севере и северо-востоке Западно-Казахстанской области, в Костанайской области в Денисовском, Карасуском, на отдельных полях Федоровского и Карабалыкского районов, в Северо-Казахстанской области в Акжарском, Кызылжарском, Есильском, на отдельных полях Айыртауского, Мусреповского и Аккаинского районов», − говорится в пресс-релизе Казгидромета.

Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, в третьей декаде мая еще ожидаются эффективные осадки на западе и севере Казахстана.

Июнь в западной половине страны прогнозируется преимущественно жарким с количеством осадков ниже многолетних норм. Близкими к нормальному уровню осадки ожидаются в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, в северо-восточной части Костанайской, Карагандинской, Алматинской областях, в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны.

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