Специалисты выявили недостаток влаги в почве главных зерносеющих регионов Казахстана

«В пахотном слое почвы (0-20 см), где в данный момент происходит развитие корневой системы, преимущественно недостаточные запасы влаги, (ниже 50 % от наименьшей полевой влагоемкости) сформировались в Карагандинской области, на севере и северо-востоке Западно-Казахстанской области, в Костанайской области в Денисовском, Карасуском, на отдельных полях Федоровского и Карабалыкского районов, в Северо-Казахстанской области в Акжарском, Кызылжарском, Есильском, на отдельных полях Айыртауского, Мусреповского и Аккаинского районов», − говорится в пресс-релизе Казгидромета.

Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, в третьей декаде мая еще ожидаются эффективные осадки на западе и севере Казахстана.

Июнь в западной половине страны прогнозируется преимущественно жарким с количеством осадков ниже многолетних норм. Близкими к нормальному уровню осадки ожидаются в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, в северо-восточной части Костанайской, Карагандинской, Алматинской областях, в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны.