В Казахстане не зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян – Минздрав

К сегодняшнему дню в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой обезьян. Для предупреждения ввоза опасных заболеваний на пунктах пропуска через госграницу используется дистанционная термометрия, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«В местах пропуска через государственную границу осуществляется санитарно-карантинный контроль. Проводятся мероприятия по выявлению (предупреждению завоза) на государственной границе больного с подозрением на особо опасные заболевания с помощью дистанционной термометрии», − пояснила Главный санитарный врач, вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

Оспа обезьян (monkeypoxes – MPXV) – это инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы (покраснений). Его инкубационный период составляет от 5 до 21 дня. У человека инфекция проявляется в виде высокой температуры, ломоты в теле, слабости, сыпи, рвоты, увеличения лимфатических узлов, головокружения. Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечение.

Основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и грызуны (белки). Инфицирование также может произойти при контакте с кровью зараженного или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.

Оспа обезьян на сегодня распространена в странах Западной Африки (Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан). Количество случаев заболевания в Африке стремительно растет, начиная с 2016 года, по официальным источникам заболеваемость увеличилась в 20 раз. Наиболее масштабные вспышки регистрируются в Нигерии и Конго.

20 мая 2022 года ВОЗ сообщила, что в Конго зафиксировано 1,2 тыс. случаев обезьяньей оспы с начала года.

По предварительным данным ВОЗ, в мире за пределами Африканского континента зарегистрировано 110 случаев в 14 странах мира (Испания, Португалия, Великобритания, Бельгия, Канада, Германия, Италия, Австралия, Нидерланды, США, Израиль, Франция, Швейцария, Швеция).

Главный санврач рекомендует выезжающим за рубеж в период летних каникул и сезона отпусков воздержаться от посещения стран Западной Африки. Во время выезда за рубеж исключить контакты с дикими животными; избегать приема пищи в местах стихийной и уличной торговли; употреблять в пищу только тщательно термически обработанное мясо; соблюдать меры личной профилактики − носить маски, использовать антисептики, соблюдать физическую дистанцию. В случае ощущения недомоганий необходимо обратиться в ближайшую медицинскую организацию, сообщив ей о недавнем пребывании за рубежом.