На границе Кыргызстана с Казахстаном образовался затор почти из двухсот грузовиков

Уже вторые сутки они не могут проехать на территорию Казахстана
Около двухсот грузовиков скопилось на границе Кыргызстана и Казахстана. Уже вторые сутки они не могут проехать на территорию Казахстана. Водителям неизвестна причина медленного пропуска, сообщает Хабар 24.
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