Уже вторые сутки они не могут проехать на территорию Казахстана
На границе Кыргызстана с Казахстаном образовался затор почти из двухсот грузовиков
Фото пресс-службы Минсельхоза Кыргызстана

Около двухсот грузовиков скопилось на границе Кыргызстана и Казахстана. Уже вторые сутки они не могут проехать на территорию Казахстана. Водителям неизвестна причина медленного пропуска, сообщает Хабар 24.

В последние месяцы водители все чаще сталкиваются с длинными очередями из большегрузных машин на контрольно-пропускных пунктах. Нынешний затор происходит на КПП Кен-Булун, он расположен между двумя другими контрольно-пропускными пунктами в Чуйской области, Ак-Тилек автодорожный, Токмок автодорожный. Порожние грузовики могут заезжать в Казахстан из Кыргызстана только через этот пункт, но уже 48 часов очередь из грузовиков не сокращается.

«Стоим тут уже вторые сутки. Все эти машины, которые вы видите, они пустые, у нас нет никаких грузов. Просто стоим и ждём, когда нас пропустят в Казахстан, потому что нам надо или груз там взять или оставить наши контейнеры там. По какой причине нас не пускают, я не знаю, спросить не у кого, поэтому просто стоим и ждём, когда нам разрешат проехать», − рассказал один из водителей Талгат Аскеев.

Темир Шабданалиев, председатель Ассоциации перевозчиков и логистов Кыргызстана, связывает возникшие трудности с тем, что Кыргызская сторона не оформляет электронные документы на грузы: «Любая машина, идущая без электронного документа, попадает под контроль казахстанца. И как мы видим, таких машин очень много, потому что двести, триста машин стоят на границе и не могут проехать.

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