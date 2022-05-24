Наибольшее снижение в 5 тыс. гектаров произвели в Кызылординской области
​На 6,6 тыс. гектаров сокращены посевы риса в трех южных регионах Казахстана для экономии воды
фото eldala.kz

На 6,6 тыс. гектаров сокращены посевы риса в Алматинской, Туркестанской и Кызылординской областях для сокращения дефицита водных ресурсов, сообщил во время заседания правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

В Алматинской области, где площадь орошаемых земель составляет 478,9 тыс. гектаров, посевы риса были сокращены на 1 тыс. гектаров в Балхашском районе.

В Туркестанской области, площадь орошаемых земель в которой составляет 420,2 тыс. гектаров, посевы риса сокращены до 600 гектаров.

В Кызылординской области, где площадь орошаемых земель составляет почти 200 тыс. гектаров, площади риса снижены на 5 тыс. гектаров до 78,3 тыс.

Для реализации дополнительных мер по сокращению дефицита воды из резерва правительства выделены 3,6 млрд тенге на проведение ремонта и бурения скважин, а также приобретение насосных установок. Помимо этого акиматы южных областей проводят очистку каналов, задействуют водосберегающие технологии, организуют водооборот и очередность полива.

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