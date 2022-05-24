​Более 6,3 тыс. казахстанцев подали заявки в «Отбасы банк» на субсидирование арендного жилья

В течение одной-двух недель по меньшей мере половина из них уже получит выплаты от государства
Представители четырех категорий социально-уязвимых слоев населения подали 13 758 заявлений на субсидирование арендного жилья, 6 392 из которых – уникальные. Во время брифинга в СЦК председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова заявила, что в течение двух недель уже 3044 казахстанских семьи получат деньги от государства, чтобы покрыть половину оплаты за арендное жилье.
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