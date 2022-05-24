​Более 6,3 тыс. казахстанцев подали заявки в «Отбасы банк» на субсидирование арендного жилья

Представители четырех категорий социально-уязвимых слоев населения подали 13 758 заявлений на субсидирование арендного жилья, 6 392 из которых – уникальные. Во время брифинга в СЦК председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова заявила, что в течение двух недель уже 3044 казахстанских семьи получат деньги от государства, чтобы покрыть половину оплаты за арендное жилье.

«С началом программы было подано 13758 заявлений, из них 6392 – уникальные по номерам ИИН. Кто-то подает повторно, у кого-то истекает время получения», − объяснила Ибрагимова.

По ее словам, на данный момент одобрено 3044 заявки. Эти семьи могут уже начинать искать себе арендное жилье как на первичном, так и на вторичном рынке.

«3044 казахстанских семей уже буквально через неделю-две начнут заключать договоры аренды, и мы начнем перечислять в их адрес 50% от суммы арендного платежа», − добавила председатель правления.

Еще 743 заявителя, по данным «Отбасы банка», находятся в ожидании подписи от членов своих семей, другие 1197 заявлений были аннулированы, по 7 993 заявкам был дан отказ. Чаще всего, отказ происходит потому, что люди подают заявку по одному номеру телефона, а в мобильной базе граждан зарегистрирован другой номер, в итоге они не могут получить смс-сообщения. Также среди причин отказа Ибрагимова назвала истекший срок удостоверения личности заявителей, задолженность по налогам, и отсутствие в базах данных очередников.

Председатель правления «Отбасы банка» напомнила, что в программе могут участвовать четыре категории граждан – многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, взрослые люди с ограниченными способностями, взрослые инвалиды 1-2 группы и дети-сироты.