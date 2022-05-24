Главный специалист департамента госдоходов ЗКО задержан за взятку в 40 млн. тенге

Главный специалист департамента госдоходов Западно-Казахстанской области задержан за взятку в 40 млн. тенге. Он подозревается в вынесении положительного акта налоговой проверки одному из местных ТОО, сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.

«Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области в рамках досудебного расследования изобличен главный специалист департамента государственных доходов, который подозревается в получении от директора [одного из местных] ТОО взятки в особо крупном размере − в сумме 40 млн. тенге − за вынесение положительного акта налоговой проверки», − говорится в сообщении антикоррупционной службы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечение «содержание под стражей». Другая информация в интересах следствия не разглашается.