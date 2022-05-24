Он подозревается в вынесении положительного акта налоговой проверки одному из местных ТОО
Главный специалист департамента госдоходов ЗКО задержан за взятку в 40 млн. тенге
фото со страницы ДГД ЗКО в Facebook

Главный специалист департамента госдоходов Западно-Казахстанской области задержан за взятку в 40 млн. тенге. Он подозревается в вынесении положительного акта налоговой проверки одному из местных ТОО, сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.

«Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области в рамках досудебного расследования изобличен главный специалист департамента государственных доходов, который подозревается в получении от директора [одного из местных] ТОО взятки в особо крупном размере − в сумме 40 млн. тенге − за вынесение положительного акта налоговой проверки», − говорится в сообщении антикоррупционной службы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечение «содержание под стражей». Другая информация в интересах следствия не разглашается.

Свежее из этой рубрики
​Более 6,3 тыс. казахстанцев подали заявки в «Отбасы банк» на субсидирование арендного жилья
Новости
В I квартале 2022 года впервые за почти два года сократился спрос на кредиты со стороны малого бизнеса
Новости
Глава «Отбасы банка» рассказала чем обусловлен рост цен на жилье в Казахстане
Генерал-майор полиции Жайлаубек Халыкулы задержан за попытку остановить уголовное дело в отношении другого гражданина
Новости
Тенге укрепился до 416,8 за доллар
Новости
Активистка Инга Иманбай заявила, что прокуратура пытается заставить ее свидетельствовать против Жанболата Мамая
Просматриваемые
Новости
Казахстан выступает против зерновых квот и пошлин в рамках ЕАЭС, на введении которых настаивает Россия
Новости
Кайрат Боранбаев назван одним из трех возможных покупателей бизнеса McDonald's в России
Новости
Дожди с грозами и усиление ветра ожидаются в Казахстане в выходные
Новости
Ерлан Алдажуманов назначен директором пограничной службы КНБ
Новости
Казахстанцы должны знать казахский, русский и английский языки – Тугжанов
Новости
Синоптики предупреждают о сильном дожде и ветре в Алматы