Акимат Алматы получит право вести мониторинг видеонаблюдения в местах массового скопления граждан

Акимат Алматы получит право определять правила установки камер видеонаблюдения, а также вести мониторинг видеонаблюдения в местах массового скопления людей. Эти поправки в закон об особом статусе города Алматы утвердил мажилис, рассматривая его наряду с законопроектом по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности во втором чтении.

«Были внесены поправки в закон Казахстана «Об особом статусе города Алматы», направленные на включение полномочий маслихата и акимата Алматы по утверждению правил эксплуатации систем наружного освещения в городе Алматы, в утверждение правил установки видеокамер и проведение мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан», − сообщил депутат нижней палаты Дюсенбай Турганов.

Кроме того, законодательно закреплено создание специального общегородского счета по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, вопросы принудительного отчуждения имущества для строительства социальных объектов и утверждение правил по содержанию и техническому обслуживанию фонтанного хозяйства города.