Назарбаев выразил соболезнования родным и близким жертв пандемии коронавируса

«Сегодня Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом. Опасная инфекция проникла в наши города и аулы. Она продолжает распространяться и к большому сожалению, мы несем человеческие потери. Это коварное заболевание забирает жизни наших людей. Это большая боль и невосполнимая потеря для всех нас. Ведь за каждой утратой скрывается трагедия многих людей – отцов и матерей, дочерей и сыновей, друзей и подруг… Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедших от нас. В эти тяжелые дни скорблю вместе с вами», - говорится в сообщении.

Назарбаев отметил, что казахстанцы «всегда преодолевали все трудности сообща – в единстве и сплоченности» и выразил уверенность, что «и сегодня мы найдем в себе силы выстоять и достойно пройти через это суровое испытание».

Сегодня в Казахстане объявлен общенациональный траур по жертвам пандемии коронавируса. По официальным данным министерства здравоохранения на 12 июля, в стране от коронавируа скончались 375 человек, из них только за последнюю неделю – 111. Кроме того, еще 101 зараженный, по данным на начало июля, умер от других болезней. Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом, по официальным данным, достигло 476.