Тенге вырос до 414,8 за доллар

Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже в среду составил 414,79 тенге.

По сравнению с результатами торгов во вторник нацвалюта укрепилась на 2 тенге. Тенге крепнет на фоне продолжающегося налогового периода и положительной динамики цен на нефть. Объем торгов увеличился на $28,6 млн и составил $166,1 млн.

Курс евро снизился на 2,52 тенге до 441,8 тенге, курс российского рубля держится у отметки в 7,4 тенге, курс юаня сократился на 0,3 тенге до 62,2.