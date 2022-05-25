Тенге вырос до 414,8 за доллар

За прошедший торговый день нацвалюта укрепилась на 2 тенге
Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже в среду составил 414,79 тенге.
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