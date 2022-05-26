Сотрудники управления сельского хозяйства Алматинской области подозреваются в хищении 50 млн. тенге. Эти деньги предназначались для субсидирования расходов аграриев по программе «Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы», сообщает Антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой Алматинской области зарегистрировано досудебное расследование по пункту 2 части 4 стати 189 в отношении экс-руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» и других должностных лиц, которые группой лиц по предварительному сговору с руководителем финансового института совершили хищение бюджетных средств в сумме 50 млн. тенге, выделенных на субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектами агропромышленного комплекса, в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы», путем поставки сельскохозяйственного оборудования по завышенной стоимости», − говорится в пресс-релизе Антикора.

Дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.