Эти деньги предназначались для субсидирования расходов аграриев по программе «Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы»
Сотрудники управления сельского хозяйства Алматинской области подозреваются в хищении 50 млн. тенге. Эти деньги предназначались для субсидирования расходов аграриев по программе «Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы», сообщает Антикоррупционная служба.
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