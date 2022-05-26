О деталях переговоров не сообщается
Президенты Казахстана и Кыргызстана провели в Бишкеке переговоры в узком составе
фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров провели переговоры в узком составе в Бишкеке. Стороны обсуждали вопросы стратегического партнерство, торгово-экономические отношения и гуманитарные инициативы, сообщает пресс-служба Акорды.

«В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. За этот период расширились горизонты взаимодействия, еще более окрепла наша дружба. На всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии. Действуют межгосударственные, межпарламентские и межправительственные советы. Тесная координация налажена между министерствами иностранных дел двух стран. Хочу отметить, что такие крепкие связи Казахстан установил только с Кыргызской Республикой», – сказал во время встречи Токаев.

«Наши братские страны тесно сотрудничают. Между нашими государствами нет какого-либо недопонимания даже на региональном уровне. Наши отношения развиваются в духе абсолютной дружбы», – ответил Жапаров.

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