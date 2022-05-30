272 иностранных наблюдателя аккредитовал ЦИК на референдум

272 представителя международных организаций и иностранных государств будут наблюдать за проведением республиканского референдума в Казахстане, сообщили в понедельник в центральной избирательной комиссии.

«Аккредитация наблюдателей международных организаций и иностранных государств завершилась в 18:00 часов 30 мая. Всего для участия в республиканском референдуме в качестве международных наблюдателей Центральной комиссией референдума аккредитовано 272 представителя международных организаций и иностранных государств», - сообщили в ЦИКе.

Здесь отметили, что 30 мая Центральная избирательная комиссия приняла постановление «Об аккредитации наблюдателей международной организации и иностранных государств на республиканский референдум, назначенного на 5 июня 2022 года». В ЦИКе также добавили, что по представлению министерства иностранных дел на аккредитацию представлены 14 наблюдателей от представительства Европейского Союза в Республике Казахстан, а также от Германии, Индонезии, Ирана, Северной Македонии, Эстонии.