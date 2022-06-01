Президент поздравил с Международным днем защиты детей
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Государство продолжит реализацию проектов, направленных на развитие каждого ребенка – Токаев
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей, сообщает Акорда.

Токаев подчеркнул, что «создание благоприятных условий для всестороннего развития подрастающего поколения всегда было одной из главных задач нашего государства».

«Мы строим уютные детские сады и современные школы, открываем инновационные центры, дворцы школьников и спортивные площадки, запускаем кружки и секции. В рамках Года детей реализуется множество новых полезных проектов, проходят различные мероприятия, нацеленные на раскрытие потенциала каждого ребенка. С каждым годом государство будет усиливать это направление работы, поскольку благополучие детей является основой устойчивого прогресса и светлого будущего нашей страны», - заявил президент.

Он поздравил юных казахстанцев и всех сограждан с праздником и пожелал всем крепкого здоровья и успехов.

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