Государство продолжит реализацию проектов, направленных на развитие каждого ребенка – Токаев

Токаев подчеркнул, что «создание благоприятных условий для всестороннего развития подрастающего поколения всегда было одной из главных задач нашего государства».

«Мы строим уютные детские сады и современные школы, открываем инновационные центры, дворцы школьников и спортивные площадки, запускаем кружки и секции. В рамках Года детей реализуется множество новых полезных проектов, проходят различные мероприятия, нацеленные на раскрытие потенциала каждого ребенка. С каждым годом государство будет усиливать это направление работы, поскольку благополучие детей является основой устойчивого прогресса и светлого будущего нашей страны», - заявил президент.

Он поздравил юных казахстанцев и всех сограждан с праздником и пожелал всем крепкого здоровья и успехов.