На это выделено 94 млн тенге
Победившим на международных олимпиадах школьникам выплатят премии до 1 сентября – МОН
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Обещанные школьникам, победившим в международных олимпиадах, премии в размере до 1 500 МРП выплатят до 1 сентября, сообщила в среду в ходе заседания правительства первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

«Олимпиады будут проведены летом в июле и августе. Сейчас квоты полностью утверждены, выделено 94 млн тенге. До 20 августа данные работы будут завершены, потому что последняя олимпиада будет проведена 17 августа, премии будут вручены до 1 сентября», - сообщила Каринова.

Она уточнила, что сейчас правила по выплате премий школьникам находятся на согласовании с государственными органами, и до конца месяца их планируется утвердить.

1 сентября 2021 года в послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что школьников, выигрывающих международные олимпиады по предметам, необходимо поддерживать материально и предоставлять им гранты в вузы на внеконкурсной основе. Позже глава Минобразования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что для стимулирования и поддержки участников международных олимпиад по интеллектуальным направлениям планируется учредить единовременные денежные премии номиналом золото в размере 1 500 МРП, серебро – 1 000 МРП, бронза – 500 МРП. Также будут предусмотрены единовременные денежные премии педагогам и наставникам, подготовившим победителей.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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