В Алматы родные погибших во время январских событий и обвиняемых в участии в них требуют справедливого расследования

Этим утром родные погибших во время январских событий и обвиняемых в участии в них пришли к зданию прокуратуры Алматы, чтобы требовать справедливого расследования и освобождения обвиняемых, передают журналисты Власти.

К собравшимся пришла представитель акимата, которая сообщила, что акция является незаконной. Родным погибших и обвиняемых предложили зайти в прокуратуру, чтобы написать заявления и поговорить с представителями надзорного органа, однако протестующие потребовали, чтобы в здание пустили всех, включая журналистов. Но представителей СМИ пускать в прокуратуру сначала отказались, спустя некоторое время пообещали запустить.