Они проводят акцию у здания прокуратуры
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В Алматы родные погибших во время январских событий и обвиняемых в участии в них требуют справедливого расследования
ФОТО АЛМАСА КАЙСАРА

Этим утром родные погибших во время январских событий и обвиняемых в участии в них пришли к зданию прокуратуры Алматы, чтобы требовать справедливого расследования и освобождения обвиняемых, передают журналисты Власти.

К собравшимся пришла представитель акимата, которая сообщила, что акция является незаконной. Родным погибших и обвиняемых предложили зайти в прокуратуру, чтобы написать заявления и поговорить с представителями надзорного органа, однако протестующие потребовали, чтобы в здание пустили всех, включая журналистов. Но представителей СМИ пускать в прокуратуру сначала отказались, спустя некоторое время пообещали запустить.

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