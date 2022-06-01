«Продкорпорация» сформировала необходимые резервы
В МСХ заверяют, что Казахстану не грозит дефицит муки
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Тамара Вааль, Власть

Казахстану не грозит дефицит муки, как и нет предпосылок для роста цен на хлеб, заявил в среду журналистам в кулуарах правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

«Действительно, мировые цены на пшеницу растут. Но у нас “Продовольственная контрактная корпорация” сформировала резервы пшеницы. Мы сейчас обеспечиваем поставку удешевленного зерна в регионы для социального хлеба. Поэтому цена будет стабильная. Предпосылок для роста цен на хлеб не было, нет и не будет. Потому что наших объемов достаточно для того, чтобы обеспечить внутренний рынок», - заверил Карашукеев.

Он также напомнил, что до 15 июня в Казахстане действуют квоты на вывоз пшеницы и муки – это 1 млн тонн и 300 тыс. тонн соответственно, поэтому «сейчас у нас и производители, и переработчики пшеницы пришли к балансу».

«Рынок стабильный, работаем. Наших запасов достаточно до прихода нового урожая. Дефицита муки нет и не будет», - заверил глава МСХ.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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