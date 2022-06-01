Запланированы строительство и реконструкции учебных корпусов, общежитий и служебного жилья
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Инфраструктуру КазНУ имени Аль-Фараби планируют расширить
Фото Жанары Каримовой

В ходе рабочей поездки в Алматы президент Касым-Жомарт Токаев посетил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Как сообщает Акорда, ему представили план по расширению инфраструктуры университета.

«Президент был проинформирован о планах по расширению инфраструктуры университета. Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали макеты объектов планируемого строительства и реконструкции учебных корпусов, общежитий и служебного жилья», - говорится в сообщении.

Также Токаеву презентовали выставку научных достижений и инновационных разработок. Ученые и студенты рассказали о возможностях своих научно-инновационных проектов в сферах нейронауки, здравоохранения, туризма, агрохимии, строительных технологий, искусственного интеллекта и биотехнологий.

Кроме того, была представлена презентация российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. По сообщению пресс-службы главы государства, накануне было подписано соглашение об открытии на базе КазНУ имени Аль-Фараби филиала МИФИ, в котором будут готовить специалистов в области ядерной энергетики, фармацевтики, медицины и экономики. Ректор МИФИ Владимир Шевченко ознакомил президента с научно-образовательной деятельностью вуза.

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