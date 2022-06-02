Население Казахстана достигло 19,2 млн. человек

Численность населения Казахстана к 1 мая достигла 19 200 тыс. человек, увеличившись с начала года на 77,4 тыс. или 0,4%, сообщило бюро национальной статистики.

Больше всего за январь-апрель население выросло в столице – здесь рост достиг 1,44%, в Мангистауской области – 1,02%, Алматы и Шымкенте – по 0,91% и Атырауской области - 0,54%.

Население столицы к 1 мая достигло 1 257,6 тыс. человек, Алматы – 2 043,4 тыс., Шымкента – 1 122,6тыс.

В первые четыре месяца 2022 года рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. Это города-миллионники, западные и южные регионы Казахстана. В остальных шести областях – на севере, в центре и на востоке Казахстана – население сокращалось.

В числе регионов с убывающим населением - Северо-Казахстанская область – население сократилось на 0,41%, Костанайская область – на 0,20%, Павлодарская область – 0,15%, Восточно-Казахстанская область – на 0,14%, Акмолинская область – 0,04% и Карагандинская область – 0,02%.

При этом в двух регионах – Костанайской и Северо-Казахстанской областях – отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

В целом сальдо миграции за январь в Казахстане вновь было отрицательным.

Городское население страны в январе-апреле выросло на 0,62% до 11 443 тыс. человек, сельское население – всего на 0,09% - до 7 757 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,6%, доля сельского населения - 40,4%.