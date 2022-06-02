Контролировать репертуар артистов и ужесточить наказание за надругательство над госсимволами просит сенатор

Сенатор Нурторе Жусип считает, что в Казахстане необходимо ужесточить наказание за надругательство над государственными символами. А учитывая недавний скандал, произошедший на концерте в Алматы группы «Ирина Кайратовна» и рэпера Shiza, создать на республиканском и региональном уровне репертуарные коллегии, которые будут проверять артистов. Тех, кто будет нарушать установленные требования, – ограничивать в деятельности на пять лет.

«Необходимо максимально ужесточить статьи закона по надругательству над государственными символами, удвоить установленный размер и продлить срок наказания до пяти лет. Внести в закон “О культуре” статьи, обеспечивающие ответственность организатора культурно-массовых мероприятий отдельных творческих представителей перед народом, отстранить от сцены певцов за нецензурные выражения, неуважение к публике, употребление наркотиков и алкогольных напитков до пяти лет. Создать репертуарную коллегию и республиканский и региональный художественный советы при министерстве культуры. Требуем ввести в требования проведения массово-культурных мероприятия правила соблюдения и уважения традиций, обычаев народа. Ограничить до пяти лет деятельность творческих организаций, нарушивших эти требования», - перечислил Нурторе Жусип предложения в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова, который озвучил в ходе пленарного заседания сената в четверг.

Эти требования депутат объяснил инцидентом, который произошел в конце мая на концерте группы «Ирины Кайратовна» и рэпера Shiza в Алматы.

«Они высмеивали флаг Республики Казахстан, со стороны певцов прозвучали непристойные оскорбительные речи. Как выяснилось, сразу же он попросил извинения, заплатил штраф. (…) Закон един для всех. Отделаться просто извинениями – значит уйти от ответственности», - высказал мнение сенатор.

Он отметил, что общество сегодня в ожидании, какую правовую оценку этим действиям даст генеральная прокуратура и МВД.

Жусип также напомнил, что по статье 372 УК РК надругательство над государственными символами наказывается штрафом в размере до 2 000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

«Кто организовывал концерт? Те, у кого в кармане большие деньги? Им ничего не стоит заплатить штраф в таком размере», - считает сенатор.

Кроме того, по статье 436 КоАП публичные нецензурные высказывания артистов относятся к мелкому хулиганству. По закону за это наказывается штрафом в размере 5 МРП или арестом на 10 суток, а статья 440 КоАП предусматривает ответственность за публичное распитие спиртных напитков, употребление наркотиков и появление на публике в таком виде.