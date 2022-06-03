4 июня в Казахстане будет действовать день тишины
Избирательные комиссии полностью готовы к проведению референдума – ЦИК
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Избирательные комиссии Казахстана полностью готовы к проведению республиканского референдума, 100% бюллетеней доставлены на места, сообщил в пятницу в ходе заседания Центральной избирательной комиссии глав ЦИК Нурлан Абдиров. Он также напомнил, что с полуночи 4 июня в стране будет действовать режим тишины, когда запрещена любая агитация.

«Хочу обратить внимание всех участников республиканского референдума, что сегодня в полночь завершается агитация, и завтра, 4 июня, с 00:00 часов у нас день тишины», - сказал Абдиров.

Он также отметил, что, по информации региональных, областных территориальных комиссий, а также городов Алматы, Шымкент и столицы, они готовы ко дню голосования.

«Бюллетени доставлены на участки и обеспечена их сохранность», - подчеркнул председатель ЦИК.

Абдиров добавил, что у граждан есть еще время взять открепительные удостоверения, в случае, если они не смогут проголосовать на избирательном участке по месту жительства. Сделать это можно будет до 18:00 часов 4 июня.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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