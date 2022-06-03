Граждане Казахстана смогут проголосовать только в Польше
На территории Украины участков для голосования в день референдума не будет – МИД
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

В случае, если на территории Украины остались граждане Казахстана, проголосовать в день референдума они смогут только в Варшаве. В самой Украине избирательных участков не будет, сообщил в пятницу в центральной избирательной комиссии посол по особым поручениям министерства иностранных дел Жалгас Адильбаев.

«В настоящее время такая ситуация в Украине: все наши граждане были вовремя вывезены в Казахстан. Если там кто-то остался, или туристы, они могут проголосовать в Варшаве. Они могут приехать, посольство их заранее проинформировало, с ними поддерживается связь. Они могут приехать в Варшаву и там проголосовать. На территории Украины участков для голосования не будет», - сказал Абильдаев.

Он отметил, что, по данным МИД, в данный момент в Украине находятся только сотрудники посольства Казахстана, и они будут голосовать в Варшаве.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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