На территории Украины участков для голосования в день референдума не будет – МИД

В случае, если на территории Украины остались граждане Казахстана, проголосовать в день референдума они смогут только в Варшаве. В самой Украине избирательных участков не будет, сообщил в пятницу в центральной избирательной комиссии посол по особым поручениям министерства иностранных дел Жалгас Адильбаев.

«В настоящее время такая ситуация в Украине: все наши граждане были вовремя вывезены в Казахстан. Если там кто-то остался, или туристы, они могут проголосовать в Варшаве. Они могут приехать, посольство их заранее проинформировало, с ними поддерживается связь. Они могут приехать в Варшаву и там проголосовать. На территории Украины участков для голосования не будет», - сказал Абильдаев.

Он отметил, что, по данным МИД, в данный момент в Украине находятся только сотрудники посольства Казахстана, и они будут голосовать в Варшаве.