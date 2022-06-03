На кыргызско-таджикской границе вновь произошла перестрелка между пограничниками

На кыргызско-таджикской границе в пятницу несколько часов продолжалась перестрелка между пограничниками, сообщает Kloop.kg . Есть раненые с обеих сторон.

Перестрелка произошла в местности Булак-Башы Баткенского района, о ней стало известно к 13:00. По данным Погранслужбы Кыргызстана, кыргызские пограничники обнаружили пограничников Таджикистана, которые «незаконно пересекли границу и прошли на территорию Кыргызстана».

«Игнорируя законные требования пограничников покинуть территорию Кыргызской Республики, таджикские пограничники открыли огонь по кыргызским военнослужащим. Между пограничными нарядами двух стран завязалась перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы», - заявили в ведомстве.

Также в Погранслужбе заявили, что зафиксировали переброску таджикской стороной военной тяжелой техники к линии границы. В 14:07 пограничные подразделения сторон получили команду о прекращении огня, однако «таджикская сторона продолжила обстрел позиций кыргызской стороны вплоть до 14:15».

По данным Минздрава, в ходе перестрелки получили ранения двое военнослужащих, они госпитализированы в Баткенскую областную объединенную больницу. По предварительным данным, один пострадавший в тяжелом состоянии, состояние второго – средней тяжести. Кроме того, раненые есть и с таджикской стороны, но власти Таджикистана пока не прокомментировали инцидент на границе.

«В настоящее время на месте перестрелки находятся пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана. Стороны проводят переговоры по выяснению подробностей произошедшего инцидента», - добавили в Погранслужбе КР.

Как напоминает Kloop.kg, из-за неопределенной линии границ между Кыргызстаном и Таджикистаном происходят частые конфликты в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. Последний вооруженный конфликт произошел 12 апреля, тогда из-за перестрелки эвакуировали 18,5 тыс. человек, пострадали шесть кыргызстанцев и один пограничник Таджикистана.

Еще один крупный конфликт на границе произошел в конце апреля 2021 года: около 100-150 граждан Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. В результате конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека, власти Таджикистана сообщили о 19 погибших гражданах страны и 87 раненных.