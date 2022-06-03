Токаев поручил МВД активизировать меры по противодействию интернет-мошенничеству и финансовым пирамидам

«Касым-Жомарту Токаеву было доложено о существенном снижении количества разбоев, скотокрадств, мошенничеств, в том числе интернет-мошенничеств, а также преступлений, совершенных ранее судимыми, в состоянии опьянения, в семейно-бытовой сфере и группой лиц», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Также министр проинформировал о принимаемых мерах по противодействию организованной преступности и наркобизнесу, рассказал о работе по профилактике преступности в отношении несовершеннолетних и в семейно-бытовой сфере, о дебюрократизации деятельности органов внутренних дел, цифровизации и автоматизации рабочих процессов, оптимизации внутренних процедур, в том числе в сфере оказания государственных услуг, представил информацию о развитии возможностей ситуационного аналитического центра МВД по мониторингу криминогенной обстановки. Также Ахметжанов представил президенту предварительные результаты работы новой системы, направленной на выявление злостных нарушителей правил дорожного движения.

«По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране. При этом была отмечена необходимость активизации мер по противодействию интернет-мошенничествам и финансовым пирамидам», - сообщила пресс-служба президента.